На Ставрополье ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

В Ставропольском крае из-за нашествия саранчи массово повреждены озимые, введен режим чрезвычайной ситуации

Соответствующее распоряжение 18 мая подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«В результате интенсивного распространения мароккской саранчи в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах наблюдается массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур. Общий ущерб уже превысил 5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

По данным ведомства, в крае обследовали более 220 тыс. га посевов сельхозкультур и кормовых угодий на выявление вредителя.

«Заселение саранчи выявлено в шести районах: Левокумском, Нефтекумском, Апанасенковском, Арзгирском, Буденновском, Ипатовском и Туркменском на общей площади 90,9 тыс. га со средней численностью от 56 до 90 экземпляров на кв. метр, что превышает экономический порог вредоносности в 30 раз», — добавили в министерстве.

Против саранчовых уже обработали 13,2 тыс. гектаров, работы продолжаются.