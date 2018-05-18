На Кубе при взлете разбился пассажирский самолет

В мире

Распечатать

Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion, на борту которого находились более ста человек, разбился на Кубе при взлете

Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из столичного аэропорта, передает канал Telemundo со ссылкой на кубинское телевидение. Издание сообщает о 104 пассажирах, однако точной информации об их количестве пока нет.

Очевидцы сообщают о задымлении территории аэропорта. Пожарные пытаются справиться с возгоранием.

Авиакатастрофы
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубе при взлете разбился пассажирский самолет
Минькова опровергла отставку и.о. министра образования Кубани Федоренко
Дерипаска покинул совет директоров En+ и объявил об уходе из совета директоров «РусАла»
Задержан второй подозреваемый в убийстве женщины в Псебае
«Магнит» запустит три собственных производства
«Магнит» готовит проект в сфере онлайн-торговли

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале