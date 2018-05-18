На Кубе при взлете разбился пассажирский самолет
Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion, на борту которого находились более ста человек, разбился на Кубе при взлете
Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из столичного аэропорта, передает канал Telemundo со ссылкой на кубинское телевидение. Издание сообщает о 104 пассажирах, однако точной информации об их количестве пока нет.
Очевидцы сообщают о задымлении территории аэропорта. Пожарные пытаются справиться с возгоранием.
A #Boeing 737 #plane crashed shortly after taking off from #Havana's main #airport, #José Martí #cuba @ritakhoury10 pic.twitter.com/rENZECnKdU— rita khoury (@ritakhoury10) May 18, 2018
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.