В Краснодаре задержали уроженца Ингушетии, скрывшегося после наезда на автомобили на парковке

Сотрудники ДПС задержали в Краснодаре виновника ДТП на Платановом бульваре

Как сообщали Юга.ру, 16 мая водитель Chevrolet Lanos наехал на две припаркованные в районе Платанового бульвара машины, Volkswagen и Subaru, после чего скрылся.

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД краснодарской полиции задержали его. Виновником ДТП оказался 40-летний уроженец Ингушетии.

«Как пояснил сам мужчина, он не справился с управлением авто якобы из-за отказа тормозной системы, после чего испугался ответственности и скрылся», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По данным полиции, в Краснодаре мужчина с декабря 2017 года, находится в поисках работы.

В ближайшее время водителя доставят в суд, где будет рассмотрен вопрос о привлечении его к административной ответственности. За то, что он оставил место ДТП, ему грозит лишение права управления автомобилями на срок до полутора лет или до 15 суток административного ареста.