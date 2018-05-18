В Майкопе ожидается сильный град

Противоградовая служба распространила экстренное предупреждение о градоопасности в Майкопе и Майкопском районе

В ближайшее время возможно выпадение града, сообщили в службе.

«По данным на 15:30, наблюдается мощная градоопасная облачность в районе станицы Даховской Майкопского района со смещением в сторону Майкопа, а также с юго-запада на северо-восток», — предупреждает противоградовая служба.