В Майкопе ожидается сильный град

Адыгея

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Противоградовая служба распространила экстренное предупреждение о градоопасности в Майкопе и Майкопском районе

В ближайшее время возможно выпадение града, сообщили в службе.

«По данным на 15:30, наблюдается мощная градоопасная облачность в районе станицы Даховской Майкопского района со смещением в сторону Майкопа, а также с юго-запада на северо-восток», — предупреждает противоградовая служба.

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