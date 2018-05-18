В Майкопе ожидается сильный град
Противоградовая служба распространила экстренное предупреждение о градоопасности в Майкопе и Майкопском районе
В ближайшее время возможно выпадение града, сообщили в службе.
«По данным на 15:30, наблюдается мощная градоопасная облачность в районе станицы Даховской Майкопского района со смещением в сторону Майкопа, а также с юго-запада на северо-восток», — предупреждает противоградовая служба.
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