В Краснодаре ограничили движение по улице Гудимы
В Краснодаре на улице Гудимы частично ограничили поезд транспорта
Специалисты «Краснодартеплоэнерго» проводят ремонтные работы на сетях теплоснабжения на участке Гудимы между переулком Тракторным и улицей Мира. В связи с этим перекрыли движение машин.
В пресс-службе администрации Краснодара водителей призвали быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты.
Как сообщали Юга.ру, 18 мая в Краснодаре временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Ленина и Суворова, а также закроют одну из полос на улицах Покрышкина и Кузнечной.
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