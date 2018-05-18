В Краснодаре ограничили движение по улице Гудимы

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Гудимы частично ограничили поезд транспорта

Специалисты «Краснодартеплоэнерго» проводят ремонтные работы на сетях теплоснабжения на участке Гудимы между переулком Тракторным и улицей Мира. В связи с этим перекрыли движение машин.

В пресс-службе администрации Краснодара водителей призвали быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Как сообщали Юга.ру, 18 мая в Краснодаре временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Ленина и Суворова, а также закроют одну из полос на улицах Покрышкина и Кузнечной.

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