При пожаре на заводе «Амилко» в Ростовской области погиб рабочий

На заводе «Амилко» в Миллерово Ростовской области 18 мая произошел крупный пожар, погиб рабочий

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на заводе загорелись емкости с готовой продукцией.

«Площадь пожара составила 210 кв. метров. В тушении участвовали 17 человек и шесть единиц техники. В 8:47 горение было ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

В результате пожара погиб 32-летний рабочий завода. Его коллега с сильными ожогами попал в реанимацию.

Завод «Амилко» занимается глубокой переработкой зерна кукурузы.