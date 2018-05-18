При пожаре на заводе «Амилко» в Ростовской области погиб рабочий
На заводе «Амилко» в Миллерово Ростовской области 18 мая произошел крупный пожар, погиб рабочий
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на заводе загорелись емкости с готовой продукцией.
«Площадь пожара составила 210 кв. метров. В тушении участвовали 17 человек и шесть единиц техники. В 8:47 горение было ликвидировано», — сообщили в ведомстве.
В результате пожара погиб 32-летний рабочий завода. Его коллега с сильными ожогами попал в реанимацию.
Завод «Амилко» занимается глубокой переработкой зерна кукурузы.
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