В Усть-Лабинском районе тело убитого мужчины спрятали в машину и утопили в реке

В Усть-Лабинском районе двух мужчин заподозрили в причинении телесных повреждений местному жителю, повлекших его смерть

Следствие считае, что вечером 16 мая в станице Кирпильской мужчины выпивали дома у одного из них. После этого они пошли в магазин за спиртным, там они встретили 36-летнего местного жителя, с которым у них возник конфликт. Для разбирательства они пришли обратно домой к 33-летнему мужчине.

«В процессе разговора и совместного употребления алкоголя мужчины нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу гостя. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Затем они поместили тело погибшего на пассажирское сиденье в его же автомобиль ВАЗ-2110, переместили транспортное средство к реке Кирпили и спустили в воду, после чего скрылись», — сообщили в СК.

Автомобиль с телом нашли местные жители и сообщили в правоохранительные органы. Подозреваемых задержали, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.