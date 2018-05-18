В выходные на Кубани прогнозируют грозы и жару до 30 °С

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 19 и 20 мая

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в регионе местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в воскресенье в отдельных пунктах прогнозируют сильный дождь и град. По ночам будет 12-17 °С, местами в юго-восточных предгорьях 8-13 °С, днем воздух прогреется до 25-30 °С. Ветер 4-9 м/с, местами, в том числе при грозе порывы до 15 м/с.

В Краснодаре днем будет идти небольшой дождь, в ночное время осадки маловероятны. В ночь на 19 мая будет 16-18 °С, днем потеплеет до 27 °С. Ночью воскресенья ожидается 17-19 °С, дневная температура — 25-26 °С. Ветер — 1-4 м/с.

На Черноморском побережье также будут идти кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью термометры покажут 12-17 °С, днем 21-26 °С, по югу — до 29 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

Температура морской воды в районе Новороссийска и Геленджика — 18 °С, в Темрюке, Анапе, Туапсе и Сочи — около 19-20 °C, в Ейске и Приморско-Ахтарске — до 21 °C.