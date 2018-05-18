В Таганроге осудили создателей финансовой пирамиды
Таганрогский городской суд признал виновными Олега Садовникова и Юлию Годину в мошенничестве в особо крупном размере, создании фиктивной компании и отмывании денег
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2014 году обвиняемые учредили в Таганроге ООО «РусьКапитал» и привлекали деньги граждан, обещая им высокие выплаты по процентам.
Мошенники получили от 59 потерпевших 6 млн руб.
«В дальнейшем Садовников и Година совершили финансовые операции, направленные на легализацию доходов, приобретенных преступным путем, перечисляя похищенные денежные средства на личные банковские счета и карты»,— говорится в сообщении.
Садовников приговорен к шести годам строго режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей, Година — к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.
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