В Таганроге осудили создателей финансовой пирамиды

Ростовская область

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Таганрогский городской суд признал виновными Олега Садовникова и Юлию Годину в мошенничестве в особо крупном размере, создании фиктивной компании и отмывании денег

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2014 году обвиняемые учредили в Таганроге ООО «РусьКапитал» и привлекали деньги граждан, обещая им высокие выплаты по процентам. 

Мошенники получили от 59 потерпевших 6 млн руб.

«В дальнейшем Садовников и Година совершили финансовые операции, направленные на легализацию доходов, приобретенных преступным путем, перечисляя похищенные денежные средства на личные банковские счета и карты»,— говорится в сообщении.

Садовников приговорен к шести годам строго режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей, Година — к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Деньги Суд Финансовые махинации
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