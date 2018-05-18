В России предложили не упоминать «девиантное поведение» в названиях учебно-воспитательных учреждений

Адыгея, Вся Россия

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Депутаты Госдумы России предлагают исключить термин «девиантное поведение» в названии специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа (СУВУ)

Об этом 18 мая в Адыгее на выездном заседании комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей сообщила заместитель председателя комитета Елена Вторыгина.

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По ее словам, депутаты в первом чтении приняли законопроект о единых подходах к вопросам профилактики преступлений и правонарушений, ресоциализации несовершеннолетних, содержащихся в СУВУ.

«Одной из приоритетных задач, на решение которой направлен проект федерального закона, является необходимость переименования СУВУ для обучающихся с девиантным, общественно опасным поведением путем отказа от использования в наименовании термина "девиантное поведение"», — сказала Вторыгина.

По ее словам, существующая формулировка может повлечь у бывших воспитанников СУВУ трудности в жизнеустройстве.

«Задача государства — скорректировать поведение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помочь им получить образование, профессию, стать успешными людьми», —отметила депутат.

В выездном заседании принимают участие 35 руководителей федеральных специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типов. Они смогут ознакомиться с работой Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, которое названо флагманом среди учреждений подобного типа, где проходят реабилитацию 137 человек из 48 регионов России.

Дети Исправительные учреждения ФСИН
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