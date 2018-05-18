В Ростове Mercedes, с участием которого произошло ДТП, оказался в угоне

Ростовская область

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В Ростове 17 мая Mercedes протаранил маршрутки и автобус. Хозяин Mercedes заявил, что его машину угнали

Как сообщали Юга.ру, в центре Ростова водитель Mercedes врезался в два маршрутных такси, автобус и скрылся с места аварии, один человек пострадал.

По данным 161.ru, хозяин иномарки после ДТП обратился в отдел полиции с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина уверяет, что его сын взял машину. Но на улице на молодого человека напали несколько злоумышленников. По словам отца, юношу избили, забрали деньги, после чего угнали машину.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что пока человек, находившийся за рулем Mercedes в момент аварии, не задержан.



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