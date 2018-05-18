Жителя Кубани будут судить за вовлечение мужчины в террористическую организацию

На Кубани утвердили обвинительное заключение по делу о склонении к участию в деятельности террористической организации

Следствие полагает, что с декабря 2014 года по декабрь 2016 года 31-летний мужчина в Краснодарском крае и Дагестане склонил гражданина России к участию в террористической организации «Исламское государство». Обоих задержали оперативные сотрудники ФСБ.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Материалы направили в Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.