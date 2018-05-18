Ростовчанин получил 11 лет за убийство девушки, которая отказалась его подвезти

В Ростовской области суд приговорил к 11 годам колонии местного жителя за убийство девушки, которая отказалась отвезти его домой

«Судом установлено, что 33-летний житель Верхнедонского района 2 сентября 2017 года в связи с тем, что его знакомая отказала ему в просьбе отвезти домой, подошел к автомобилю и произвел два прицельных выстрела через переднее ветровое стекло. От полученных огнестрельных ранений смерть девушки наступила мгновенно», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Он приговорен к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.