Ростовчанин получил 11 лет за убийство девушки, которая отказалась его подвезти

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области суд приговорил к 11 годам колонии местного жителя за убийство девушки, которая отказалась отвезти его домой

«Судом установлено, что 33-летний житель Верхнедонского района 2 сентября 2017 года в связи с тем, что его знакомая отказала ему в просьбе отвезти домой, подошел к автомобилю и произвел два прицельных выстрела через переднее ветровое стекло. От полученных огнестрельных ранений смерть девушки наступила мгновенно», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Он приговорен к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Госдуме предложили обязать велосипедистов сдавать тест на знание ПДД
Еще два бывших сотрудника Х5 Retail Group заняли руководящие должности в «Магните»
Арас Агаларов проиграл суд СМИ, написавшему, что «Ростов-Арена» может рухнуть во время ЧМ-2018
В Ингушетии в автомобиле обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением
На Кубани Кривых улиц оказалось больше, чем в других регионах России
Мэр Краснодара поручил оборудовать новые пляжи в городе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале