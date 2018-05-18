В Краснодаре в ДТП с двумя легковушками пострадала женщина

Краснодарский край

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В Краснодаре 18 мая улице Сормовской произошла авария с участием двух легковых автомобилей

ДТП было зафиксировало в 8:10. По предварительным данным, 25-летний водитель Toyota Camry двигался по улице Сормовской со стороны Лизы Чайкиной в направлении Стасова и проехал на красный сигнал светофора. Вследствие этого он столкнулся в автомобилем ВАЗ-2115, за рулем которого находился 42-летний водитель, сообщили порталу Юга.ру в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

В результате аварии пострадала пассажирка отечественной легковушки. Ее доставили в больницу. По факту проводят проверку.

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В Краснодаре в ДТП с двумя легковушками пострадала женщина

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