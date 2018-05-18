В Славянском районе в реке нашли тело девушки

Краснодарский край

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В Славянском районе начали проверку после обнаружения тела девушки в реке

В правоохранительные органы обратилась девушка. Она рассказала, что ее подруга купалась в реке Протоке и утонула. Тело искали водолазы и нашли погибшую в районе «Сад-Гиганта».

В Славянском межрайонном следственном отделе СУСК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что ведутся опознание и проверка, сообщает газета «Заря Кубани».

Славянский район Следственный комитет
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