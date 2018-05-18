На Ставрополье место падения вертолета Ми-2 пытались скрыть и засыпали землей

На месте падения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта происшествия

По данным Следственного комитета России, место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. Во время осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара.

Пострадавший 62-летний пилот, выполнявший сельскохозяйственные работы, сейчас находится больнице в крайне тяжелом состоянии.

Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщается в Telegram-канале «Следком».

Как сообщали Юга.ру, в Ставропольском крае 17 мая разбился вертолет Ми-2.