На Ставрополье место падения вертолета Ми-2 пытались скрыть и засыпали землей

Ставропольский край

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На месте падения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта происшествия

По данным Следственного комитета России, место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. Во время осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара.

Пострадавший 62-летний пилот, выполнявший сельскохозяйственные работы, сейчас находится больнице в крайне тяжелом состоянии.

Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщается в Telegram-канале «Следком».

Как сообщали Юга.ру, в Ставропольском крае 17 мая разбился вертолет Ми-2.

Авиакатастрофы Следственный комитет Ставрополь
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