Краснодар и Сочи изобразили в виде персонажей аниме

Художница, которая публикует свои работы под псевдонимом Magnie Makoyana, нарисовала российские города в виде персонажей аниме

Среди городов есть Краснодар и Сочи. Краснодар художница изобразила в виде загорелого молодого человека с букетом подсолнухов. На иллюстрации есть подпись, которая, по мнению автора, описывает город. Столицу Кубани характеризуют такие фразы, как «жаркой ночью не до сна», «гарный акцент», «любит гостей, но иногда они бесят», «газон цветет в середине января», «вот только моря нет».

Сочи олицетворяет девушка в спортивной одежде с мячом. Художница называет ее «самой модной девчонкой на районе». К картинке есть следующие подписи: «о, спорт, ты мир», «ни в чем себе не отказывает», «коллекционирует элитные чаи», «умеет содержать пальмы в домашних условиях».

Также на странице Magnie Makoyana в Twitter опубликованы образы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Волгограда, Казани, Челябинска, Омска.