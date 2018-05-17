ООН прогнозирует сокращение населения России к 2050 году
Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) представил доклад, из которого следует, что к 2050 году население России может сократиться до 132,7 млн человек
По данным исследования, опубликованного на сайте ООН, население городов станет больше на 3 млн и составит 110,6 млн человек, то есть 83,3% всей страны.
Жителей сельской местности станет меньше на 14,7 млн (останется около 22,1 млн человек). Отмечается, что в 1950 году на селе жили 57,4 млн россиян.
По данным Росстата на 1 января 2018 года, численность населения России составляет 146,8 млн человек.
В 2017 году на 10,7% сократилась рождаемость, а смертность снизилась на 63,6 тыс. — до 1,824 тыс. человек, передает RT.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ», согласно которому за следующие шесть лет новое правительство должно обеспечить увеличение численности населения и его устойчивый естественный рост, снижение показателей смертности, а коэффициент рождаемости должен достичь 1,7.
В октябре 2020 года в стране проведут всероссийскую перепись населения, а осенью 2018-го состоится пробная перепись, которая охватит около 550 тыс. человек.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.