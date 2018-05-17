Житель Новороссийска пожаловался на бездействие врача больницы. Полиция начала проверку

В Новороссийске местный житель пожаловался на действия врачей первой городской больницы

Пользователь фейсбука Вадим Власов написал, что его 82-летнего отца, инвалида второй группы ночью 17 мая на скорой доставили в городскую больницу Новороссийска. По словам мужчины, его родственник упал дома, у него случились судороги, рвота, скованность. У пожилого мужчины взяли анализы и отправили его домой. «Вот фото, в каком состоянии выкинули на улицу моего отца сегодня ночью, а именно врач Соловьева, "врач от бога", дававшая клятву Гиппократа, 1-й горбольницы Новороссийска», — пишет Власов.

Он добавил, что после вызвал полицию и написал заявление на бездействие врача в оказании помощи его отцу. «И тогда они все-таки решились осмотреть моего отца, и оказалось, сломана правая рука, положили в неврологическое отделение», — пишет мужчина.