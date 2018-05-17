Житель Новороссийска пожаловался на бездействие врача больницы. Полиция начала проверку
В Новороссийске местный житель пожаловался на действия врачей первой городской больницы
Пользователь фейсбука Вадим Власов написал, что его 82-летнего отца, инвалида второй группы ночью 17 мая на скорой доставили в городскую больницу Новороссийска. По словам мужчины, его родственник упал дома, у него случились судороги, рвота, скованность. У пожилого мужчины взяли анализы и отправили его домой.
«Вот фото, в каком состоянии выкинули на улицу моего отца сегодня ночью, а именно врач Соловьева, "врач от бога", дававшая клятву Гиппократа, 1-й горбольницы Новороссийска», — пишет Власов.
Он добавил, что после вызвал полицию и написал заявление на бездействие врача в оказании помощи его отцу.
«И тогда они все-таки решились осмотреть моего отца, и оказалось, сломана правая рука, положили в неврологическое отделение», — пишет мужчина.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что информация по этому случаю зарегистрирована и проводится проверка.
В пресс-службе администрации Новороссийска Юга.ру также прокомментировали инцидент в больнице.
«Данный пациент был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в МБУ "Городская больница" № 1 в день обращения. Медицинскими работниками был выполнен стандарт обследования. Он включает в себя целый набор манипуляций, начиная от проведения анализа крови, заканчивая снятием ЭКГ. Все необходимые процедуры были произведены. Первоначальный диагноз был исключен. Врачом был поставлен диагноз — перелом руки. Была наложена гипсовая лангета. Поскольку показаний для стационарного лечения у данного пациента не было, родственникам было предложено отвезти мужчину домой. В настоящее время он находится в первой городской больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.
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