В Крымском районе задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на пенсионерку

В Крымском районе возбудили уголовное дело о разбойном нападении на пожилую женщину

Следствие полагает, что в ночь на 22 апреля в станице Варениковской двое 14-летних подростков залезли в дом к 89-летней женщине через окно. Хозяйка была дома и один из мальчиков них прикрыл ее голову подушкой, лишив возможности видеть. После этого нарушители похитили 40 тыс. рублей и скрылись. Пожилая женщина рассказала о случившемся внучке, которая обратилась в правоохранительные органы. Подростков задержали 15 мая.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.