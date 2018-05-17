На Дону за взятку осудили бывшую сотрудницу следственного изолятора

В Новочеркасске бывшего инспектора дежурной службы следственного изолятора осудили условно за получение взятки

«Бывший младший инспектор дежурной службы СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области Галина Олейникова обвинялась в получении денег от одной из заключенных за передачу восьми мобильных телефонов. Общая сумма вознаграждения составила 40 тыс. рублей», — сообщает областная прокуратура.

Обвиняемая признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Женщина приговорена к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Ей запрещено занимать должности в учреждениях ФСИН России 3 года.

Решение суда не вступило в законную силу.