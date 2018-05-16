Космонавт Шкаплеров сфотографировал Крымский мост с борта МКС

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Уроженец Севастополя космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографии моста через Керченский пролив после того, как открылось движение автомобильной части

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Снимок с борта Международной космической станции Шкаплеров показал в своем инстаграме. Он отметил, что после открытия моста решится проблема пробок на паром, и советовал посетить всем его родной Крым.

Сегодня утром было открыто автосообщение через #КрымскийМост. До сих пор #Крым с материковой частью России связывала только паромная переправа, но ее работа очень сильно зависит от погоды, а летом там всегда возникают очереди. С открытием движения по мосту эта проблема решена. Всем советую посетить мой родной Крым! • The 19-km long Crimean bridge is now open to cars and public transport. It is connecting the #CrimeanPeninsula to mainland Russia by automobile and railway roads.

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Напомним, 15 мая Крымский мост открыли для движения автомобилей и пассажирских автобусов.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года российский космонавт Сергей Рязанский публиковал фотографии Крымского моста, а Антон Шкаплеров показывал снимки моста в конце апреля.

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