Космонавт Шкаплеров сфотографировал Крымский мост с борта МКС

Уроженец Севастополя космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографии моста через Керченский пролив после того, как открылось движение автомобильной части

Снимок с борта Международной космической станции Шкаплеров показал в своем инстаграме. Он отметил, что после открытия моста решится проблема пробок на паром, и советовал посетить всем его родной Крым.