Космонавт Шкаплеров сфотографировал Крымский мост с борта МКС
Уроженец Севастополя космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографии моста через Керченский пролив после того, как открылось движение автомобильной части
Читайте также:
Снимок с борта Международной космической станции Шкаплеров показал в своем инстаграме. Он отметил, что после открытия моста решится проблема пробок на паром, и советовал посетить всем его родной Крым.
Сегодня утром было открыто автосообщение через #КрымскийМост. До сих пор #Крым с материковой частью России связывала только паромная переправа, но ее работа очень сильно зависит от погоды, а летом там всегда возникают очереди. С открытием движения по мосту эта проблема решена. Всем советую посетить мой родной Крым! • The 19-km long Crimean bridge is now open to cars and public transport. It is connecting the #CrimeanPeninsula to mainland Russia by automobile and railway roads.
Напомним, 15 мая Крымский мост открыли для движения автомобилей и пассажирских автобусов.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года российский космонавт Сергей Рязанский публиковал фотографии Крымского моста, а Антон Шкаплеров показывал снимки моста в конце апреля.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.