Космонавт Шкаплеров сфотографировал Крымский мост с борта МКС

Сегодня утром было открыто автосообщение через #КрымскийМост. До сих пор #Крым с материковой частью России связывала только паромная переправа, но ее работа очень сильно зависит от погоды, а летом там всегда возникают очереди. С открытием движения по мосту эта проблема решена. Всем советую посетить мой родной Крым! • The 19-km long Crimean bridge is now open to cars and public transport. It is connecting the #CrimeanPeninsula to mainland Russia by automobile and railway roads.

