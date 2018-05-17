В Краснодаре женщину осудили за убийство сына гражданки Нигерии

Краснодарский краевой суд вынес приговор женщине, которую обвинили в убийстве малолетнего ребенка

Как сообщали Юга.ру, с сентября 2016 года Тихомирова была няней девятимесячного сына гражданки Нигерии. Несколько месяцев ребенок жил с ней у нее дома. У матери ребенка был долг перед няней по оплате ее услуг. Из-за этого они поссорились — женщина требовала вернуть мальчика и пообещала оплатить долг. Следствие полагает, что 19 февраля 2017 года няня задушила мальчика, спрятала тело в пакет и закопала в подвальной яме гаража. После этого она позвонила в полицию и сказала, что ребенка похитили. Тело младенца нашли в гараже няни 25 февраля. Уголовное дело направили в суд в начале марта 2018 года.