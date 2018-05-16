В Дагестане ищут подозреваемого в похищении мужчины

В Дагестане разыскивают мужчину, которого подозревают в похищении местного жителя

Следствие установило, что 14 сентября 2017 года около 17:00 43‑летний Алексей Кардашов на своем автомобиле Lada Vesta белого цвета уехал из дома, расположенного на улице Набережной в Хасавюрте, в неизвестном направлении. До настоящего времени он не вернулся.

Около 1:00 15 сентября 2017 года в Хасавюрте неизвестный мужчина в разных банкоматах снял с карты, принадлежащей Кардашову, крупную сумму денег. Следствие получило записи с камер, установленных на банкоматах. На кадрах видно, что деньги снимал мужчина.

По факту возбудили уголовное дело. Сейчас проводят расследование.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о личности мужчины и месте его нахождения, сообщить в правоохранительные органы по телефону 8 (916) 946-00-00, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.