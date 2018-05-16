В Дагестане ищут подозреваемого в похищении мужчины

Дагестан

Распечатать

В Дагестане разыскивают мужчину, которого подозревают в похищении местного жителя

Следствие установило, что 14 сентября 2017 года около 17:00 43‑летний Алексей Кардашов на своем автомобиле Lada Vesta белого цвета уехал из дома, расположенного на улице Набережной в Хасавюрте, в неизвестном направлении. До настоящего времени он не вернулся.

Около 1:00 15 сентября 2017 года в Хасавюрте неизвестный мужчина в разных банкоматах снял с карты, принадлежащей Кардашову, крупную сумму денег. Следствие получило записи с камер, установленных на банкоматах. На кадрах видно, что деньги снимал мужчина.

По факту возбудили уголовное дело. Сейчас проводят расследование.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о личности мужчины и месте его нахождения, сообщить в правоохранительные органы по телефону 8 (916) 946-00-00, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ингушетии из-за аварии без газа остались 3,9 тыс. жителей
Мужчине дали 16 лет колонии за двойное убийство в Сочи
В аэропорту Сочи к ЧМ-2018 ожидается увеличение пассажиропотока на 40%
На Ставрополье на два года посадили мужчину за убийство обрызгавшего его водой водителя
В Молодежном микрорайоне Краснодара построят школу на 1,1 тыс. мест
Россия попала в топ-5 стран мира с высоким уровнем экономической преступности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале