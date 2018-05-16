В Дагестане при ремонте медицинского центра похитили 2,2 млн рублей

В Махачкале возбудили уголовное дело по факту хищения денег при ремонт Республиканского медицинского центра

Ремонт выполняла компания «Строитель-М». Прокуратура провела проверку и установила, что руководство компании необоснованно завышало объемы выполненных работ и вносило эти данные в документацию. Это позволило подрядчику похитить более 2,2 млн рублей.

В связи с этим материалы проверки направили в следственный комитет. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.