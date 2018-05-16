Спецборт МЧС доставит в Нижний Новгород пострадавшего при взрыве газа в Ингушетии подростка

Ингушетия

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Самолет МЧС России доставит в Нижний Новгород 14-летнего жителя Ингушетии, который пострадал при взрыве газа в подвале частного дома

«В аэропорту Магас 16 мая приземлится самолет Ан-148 МЧС России который доставит в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр подростка, получившего тяжелые ожоги при хлопке газовоздушной смеси», — цитирует «Интерфакс» представителя ГУ МЧС по Ингушетии.

Отмечается, что самолет имеет современное оборудование и специальные медицинские модули, аппарат искусственного дыхания и кардиомониторы, которые позволяют оказывать медпомощь пострадавшим во время полета.

Как сообщали Юга.ру, в ингушском селе Пседах в частном доме 13 мая произошел хлопок газа. В результате погиб один человек и еще двое пострадали. 

Медицина МЧС
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Спецборт МЧС доставит в Нижний Новгород пострадавшего при взрыве газа в Ингушетии подростка
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