В Ростове за сбыт наркотиков офицера осудили на 11 лет тюрьмы

Ростовская область

Распечатать

В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде военного осудили на 11 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

«Было установлено, что мужчина, используя мессенджер Telegram, договорился с местным жителем о сбыте наркотиков на территории городов Ростовской области. 31 декабря 2017 в Батайске Ростовской области он осуществлял сбыт через тайники-закладки. Мужчина был задержан сотрудниками ОМВД России по Батайску», — сообщает пресс-служба Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

Подсудимый признал себя виновным и пояснил, что занимался сбытом наркотиков из-за тяжелого материального положения. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Назначено наказание — 11 лет в исправительной колонии общего режима. Без штрафа и без лишения права занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

Наркотики Ростов-на-Дону Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Спецборт МЧС доставит в Нижний Новгород пострадавшего при взрыве газа в Ингушетии подростка
В «Магните» назначили нового исполнительного директора
В Ростове за сбыт наркотиков офицера осудили на 11 лет тюрьмы
В ФАС пообещали кратный рост штрафов за завышение цен на бензин в Крыму
За час по Крымскому мосту проехали более 1,1 тыс. машин
В Таганроге две пенсионерки убили женщину чайником

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале