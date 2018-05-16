В Ростове за сбыт наркотиков офицера осудили на 11 лет тюрьмы

В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде военного осудили на 11 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

«Было установлено, что мужчина, используя мессенджер Telegram, договорился с местным жителем о сбыте наркотиков на территории городов Ростовской области. 31 декабря 2017 в Батайске Ростовской области он осуществлял сбыт через тайники-закладки. Мужчина был задержан сотрудниками ОМВД России по Батайску», — сообщает пресс-служба Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

Подсудимый признал себя виновным и пояснил, что занимался сбытом наркотиков из-за тяжелого материального положения. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Назначено наказание — 11 лет в исправительной колонии общего режима. Без штрафа и без лишения права занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.