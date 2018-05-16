В Таганроге две пенсионерки убили женщину чайником

В Таганроге двух пенсионерок осудили на 12 лет за убийство пожилой женщины ради 3 тыс. рублей

«Установлено, что 9 марта 2017 года две жительницы Таганрога, действуя группой лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания помощи по хозяйству проникли в домовладение к 78-летней женщине, где нанесли престарелой женщине несколько ударов металлическим чайником, а затем задушили», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Убедившись в смерти потерпевшей, они похитили из ее дома 3 тыс. рублей и скрылись с места происшествия. После задержания их заключили под стражу. Женщины признаны виновными по статьям «Разбой» и «Убийство».

Каждой из них назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.