В Ейском районе возбудили уголовное дело после убийства местной жительницы

Следствие полагает, что вечером 23 апреля 23-х и 29-летние мужчины выпивали с 39-летней знакомой в поселке Советском. Они поссорились, и 29-летний мужчина избил оппонентку. Подумав, что она может обратиться в полицию, он решил убить собутыльницу.

«В этой связи они под предлогом прогуляться направились вместе с ней в недостроенное строение, где поочередно нанесли ей множественные ножевые ранения тела. Затем, спрятав тело погибшей в тоннеле, расположенном под потолком здания, фигуранты скрылись», — сообщили в СК.

Тело 13 мая нашли местные жители. Подозреваемых задержали, следствие обратится в суд с ходатайством о заключении мужчин под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.