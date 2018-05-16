В Ставрополе пропала 16-летняя девушка в оранжевой куртке

Ставропольский край

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В Ставрополе объявили в розыск 16-летнюю Светлану Сильченко

Установлено, что 12 мая в 8:20 она ушла из дома и не вернулась. Родители девушки рассказали, что она могла переночевать у своей подруге в Михайловске.

Светлана Сильченко была одета в оранжевую куртку-ветровку, черные обтягивающие брюки, черные кроссовки с цветными штрихами. С собой у девушки был болотный рюкзак.

Граждан, которые знают о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 102 или 8-962-442-12-94, сообщает «Регион онлайн».

Пропавшие без вести Розыск людей Ставрополь
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