В Ставрополе пропала 16-летняя девушка в оранжевой куртке
В Ставрополе объявили в розыск 16-летнюю Светлану Сильченко
Установлено, что 12 мая в 8:20 она ушла из дома и не вернулась. Родители девушки рассказали, что она могла переночевать у своей подруге в Михайловске.
Светлана Сильченко была одета в оранжевую куртку-ветровку, черные обтягивающие брюки, черные кроссовки с цветными штрихами. С собой у девушки был болотный рюкзак.
Граждан, которые знают о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 102 или 8-962-442-12-94, сообщает «Регион онлайн».
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