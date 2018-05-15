В «Атамани» старт фестивального сезона посвятили открытию Крымского моста

В выставочном комплексе «Атамань» 15 мая состоялось открытие фестивального сезона и большой концерт в честь открытия Крымского моста

В рамках краевого праздника «Атамань» встречает гостей!» творческие коллективы представили программу «Два берега — одна судьба».

«Своими выступлениями артисты прославляли добрососедство и дружбу между регионами, пели о том, что Кубань и Крым очень похожи: многонациональны, гостеприимны, у нас одно общее море, и его берега отныне соединяет мост дружбы, символизируя единение народов, для которых не существует границ в стремлении жить в согласии», — отметили в пресс-службе минкультуры Краснодарского края.

В мероприятии приняли участие заместители главы региона, руководители министерств и ведомств края, представители муниципалитетов. Гости могли принять участие в мастер-классах, народных играх, посетить экскурсии.