В «Атамани» старт фестивального сезона посвятили открытию Крымского моста
В выставочном комплексе «Атамань» 15 мая состоялось открытие фестивального сезона и большой концерт в честь открытия Крымского моста
В рамках краевого праздника «Атамань» встречает гостей!» творческие коллективы представили программу «Два берега — одна судьба».
«Своими выступлениями артисты прославляли добрососедство и дружбу между регионами, пели о том, что Кубань и Крым очень похожи: многонациональны, гостеприимны, у нас одно общее море, и его берега отныне соединяет мост дружбы, символизируя единение народов, для которых не существует границ в стремлении жить в согласии», — отметили в пресс-службе минкультуры Краснодарского края.
В мероприятии приняли участие заместители главы региона, руководители министерств и ведомств края, представители муниципалитетов. Гости могли принять участие в мастер-классах, народных играх, посетить экскурсии.
Также состоялись выборы и церемония посвящения атамана, прошла презентация фестивалей нового сезона. Всего в этом году в казачьей станице пройдут 18 фестивалей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как сообщали Юга.ру, 15 мая состоялась церемония открытия автодорожной части Крымского моста, в которой принял участие президент России Владимир Путин. За рулем КамАЗа он проехал по мосту за 16 минут.
Движение автомобиле по мосту планируют открыть в 5:30 16 мая.
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