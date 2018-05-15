Во Франции из-за расследования терактов задержали шестерых представителей чеченского сообщества

Во Франции в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе задержаны шестеро представителей чеченского сообщества

По данным источника в полиции, разведка задержала по меньшей мере шесть человек в департаменте Нижний Рейн, Жиронда и Верхняя Гаронна. Задержания не связаны с недавним нападением с ножом, которое устроил француз чеченского происхождения, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в Париже вечером 12 мая мужчина, одетый во все черное и вооруженный ножом, устроил беспорядочную резню. Террористом оказался 20-летний уроженец Чечни Хамзат Азимов. Его родителей задержали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.