В Краснодаре пропал пенсионер

В Краснодаре пропал без вести 69-летний Виктор Железнов

По данным полиции, 12 мая мужчина около 19:00 ушел из дома на улице Атарбекова и не вернулся. Рост Железнова около 160 см, он плотного телосложения, с голубыми глазами, волосы с проседью. Был одет в бежевую ветровку, черные брюки и темно-синие ботинки.

«В случае получения какой-либо информации о местонахождении данного гражданина просим незамедлительно сообщить в отдел полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару (адрес: г. Краснодар, ул. Гагарина, д. 103) или по телефонам: 8(861) 226-52-22, 8(861) 226-39-44 или 102», — сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.