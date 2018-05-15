В Краснодаре пропал пенсионер

Краснодарский край

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В Краснодаре пропал без вести 69-летний Виктор Железнов

По данным полиции, 12 мая мужчина около 19:00 ушел из дома на улице Атарбекова и не вернулся. Рост Железнова около 160 см, он плотного телосложения, с голубыми глазами, волосы с проседью. Был одет в бежевую ветровку, черные брюки и темно-синие ботинки.

«В случае получения какой-либо информации о местонахождении данного гражданина просим незамедлительно сообщить в отдел полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару (адрес: г. Краснодар, ул. Гагарина, д. 103) или по телефонам: 8(861) 226-52-22, 8(861) 226-39-44 или 102», — сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Краснодар Пропавшие без вести
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