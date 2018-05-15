До 1 июня в Ростове закончат реконструкцию основной части улицы Станиславского‍

Ростовская область

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В Ростове до 1 июня закончат реконструкцию части улицы Станиславского‍ от Театральной до Ворошиловского проспекта

Реконструкция улицы Станиславского началась в феврале 2016 года. Как сообщали Юга.ру, в связи с этим было прекращено движение автотранспорта на участке от переулка Семашко до проспекта Театрального.

Ранее ремонт приостанавливался из-за большого числа не учтенных в проектной документации коммуникаций, а также археологических раскопок.

«Подрядчику предстоит напряженная работа, чтобы до 1 июня завершить участок от Театральной площади до Ворошиловского проспекта. Проводится благоустройство, после этого по Станиславского будет открыто автомобильное движение», — цитирует главу региона Василия Голубева пресс-служба правительства Ростовской области.

Участок на площади 5-го Донского корпуса планируется закончить до 7 июня.

Ремонт дорог Ростов-на-Дону
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