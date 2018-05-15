На Дону подростков подозревают в убийстве мужчины удочкой

В Белокалитвинском районе Ростовской области подростков подозревают в убийстве мужчины черенком от лопаты и удочкой

Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Белокалитвинского района и его 20-летнего знакомого. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью? повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«По версии следствия, 12 мая 2018 года подозреваемые прибыли по месту жительства их знакомого, 45-летнего мужчины, где в ходе ссоры нанесли ему удары черенком от лопаты, удочкой, а также руками и ногами в голову и туловище. Через несколько часов после избиения мужчина скончался», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

В настоящее время подозреваемые задержаны.