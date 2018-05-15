South Wake Park открыл новый вейк-сезон при поддержке КЛЮЧАВТО

12 мая в кабельном вейк-парке South Wake Park под Краснодаром при поддержке компании КЛЮЧАВТО состоялось открытие очередного сезона

На территории парка собрались райдеры, любители экстрима, а также их друзья и болельщики, которые приехали поддержать спортсменов во время вейк-соревнований.

Мероприятие прошло в формате большой вечеринки. Для гостей South Wake Park в этот день были доступны бесплатное катание на реверсе и в кольцевом парке, работала детская школа по обучению катанию на вейкборде. В чилаут-зоне на открытом воздухе можно было отдохнуть под приятную музыку, а также проводились розыгрыши сезонного абонемента и соревнования в контесте.

Райдеров в этом году поддержал бренд Volkswagen вместе с самым мощным представителем своей линейки, зарекомендовавшим себя среди поклонников экстремальных видов спорта, — пикапом Amarok.

«Уже несколько лет подряд мы открываем сезон в South Wake Park, вместе с нашими спортивными друзьями и единомышленниками. Прошлые выходные не стали исключением и послужили отличным поводом собрать опытных спортсменов и райдеров-любителей на одной площадке. А для тех, кто только становился на доску, организаторы со стороны парка устроили ликбез. Детская школа также не прошла мимо: на экстремально-спортивную вечеринку приезжали всей семьей. Зрелищными выдались и соревнования по контесту, где участники открытия сезона показали все, что умеют на вейке. Добавьте к основному меню скейтборд, BMX, баланс-борд — вот она, идеальная суббота. Весь наш день прошел под атмосферные музыкальные ритмы, в отличной компании красивых автомобилей и фанатов вейка», — отметила представитель пресс-службы КЛЮЧАВТО Виктория Кирилишина.

Управляющий South Wake Park Дмитрий Мурашов в свою очередь добавил, что в этот раз наполнение вечеринки стало еще более ярким по сравнению с предыдущими.

«В то время как одна часть гостей чилила на песчаном пляже, райдеры соревновались в крутизне своих трюков и срывали аплодисменты, а самые яркие участники были награждены призами. Мы сделали все для того, чтобы гостям было удобно находиться целый день в вейк-парке вместе с нами», — подчеркнул Мурашов.