На Дону преступную группу подозревают в контрабанде 4 тыс. тонн угля в Грецию
Сотрудники Южной оперативной таможни выявили контрабанду каменного угля-антрацита из России в Грецию стоимостью более 10 млн руб
«Перемещение товара с нарушением таможенного законодательства Евразийского экономического союза осуществлялось морским путем с территории Ростовской области группой лиц, в состав которой также входили иностранные граждане. Фирма вела свою деятельность с 2015 года по 2017 год», — говорится в сообщении пресс-службы таможни.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда).
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