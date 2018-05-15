На Дону преступную группу подозревают в контрабанде 4 тыс. тонн угля в Грецию

Ростовская область

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Сотрудники Южной оперативной таможни выявили контрабанду каменного угля-антрацита из России в Грецию стоимостью более 10 млн руб

«Перемещение товара с нарушением таможенного законодательства Евразийского экономического союза осуществлялось морским путем с территории Ростовской области группой лиц, в состав которой также входили иностранные граждане. Фирма вела свою деятельность с 2015 года по 2017 год», — говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда).

Контрабанда Ростов-на-Дону Таможня
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На Дону преступную группу подозревают в контрабанде 4 тыс. тонн угля в Грецию
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