В Краснодаре организации инвалидов-колясочников обещали выделить дополнительное помещение

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов обещал городской организации инвалидов-колясочников выделить дополнительное помещение для работы

С этой просьбой к мэру во время приема граждан обратился председатель городской общественной организации инвалидов-колясочников «ДОМ» Виталий Гумеров. У организации есть помещение в Центре молодежной политики, но его недостаточно

«Мы проводим концерты, выступления горожан с ограниченными возможностями здоровья, поэтому необходимо больше места для тренировок, хранения колясок. Для этого нам нужно просторное помещение с удобным подходом», — сказал Виталий Гумеров.

Первышов ответил, что будет проведен анализ муниципальных помещений, чтобы подобрать и предложить наиболее подходящие для общественной организации.

Как секретарь Краснодарского местного отделения «Единой России» Евгений Первышов проводит приемы ежемесячно на улице Красноармейской, 53. Предварительная запись граждан ведется по телефону 253-94-42, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Евгений Первышов Инвалиды Краснодар
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