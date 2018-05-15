В Краснодаре ночью временно изменят схему движения трех трамвайных маршрутов

Краснодарский край

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В Краснодаре 17 и 18 мая в ночное время изменят схему движения трамвайных маршрутов № 2, 5, 8

Трамваи с 22:10 и до окончания движения будут следовать через Садовый мост.

«Временное изменение движения вагонов на трех маршрутах в ночные и утренние часы вызвано проведением ремонтных работ. Рабочие заменят рельсы, шпалы на трамвайном пути на улице Коммунаров в районе остановки "улица Северная". Все работы для удобства пассажиров будут производить только ночью», — пояснил директор КТТУ Александр Грачев.

Последние вагоны по обычным маршрутам проследуют:

  • № 2: от улицы Декабристов — в 22:08, от Индустриальной — в 21:53;
  • № 5: от улицы Солнечной — в 21:52, от Бершанской — в 21:26;
  • № 8: от улицы Солнечной — в 22:01, от хладокомбината — в 21:54.

С 15 мая трамвайную остановку «улица Северная» на Коммунаров на время ремонта перенесут за перекресток, ближе к Хакурате, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Ремонт дорог Трамвай
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В Краснодаре ночью временно изменят схему движения трех трамвайных маршрутов

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