В Краснодаре ночью временно изменят схему движения трех трамвайных маршрутов

В Краснодаре 17 и 18 мая в ночное время изменят схему движения трамвайных маршрутов № 2, 5, 8

Трамваи с 22:10 и до окончания движения будут следовать через Садовый мост.

«Временное изменение движения вагонов на трех маршрутах в ночные и утренние часы вызвано проведением ремонтных работ. Рабочие заменят рельсы, шпалы на трамвайном пути на улице Коммунаров в районе остановки "улица Северная". Все работы для удобства пассажиров будут производить только ночью», — пояснил директор КТТУ Александр Грачев.

Последние вагоны по обычным маршрутам проследуют:

№ 2: от улицы Декабристов — в 22:08, от Индустриальной — в 21:53;

№ 5: от улицы Солнечной — в 21:52, от Бершанской — в 21:26;

№ 8: от улицы Солнечной — в 22:01, от хладокомбината — в 21:54.

С 15 мая трамвайную остановку «улица Северная» на Коммунаров на время ремонта перенесут за перекресток, ближе к Хакурате, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.