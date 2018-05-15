В Адыгее представили инновационный метод борьбы с амброзией

В Адыгее сербский ученый презентовал изобретенный нехимический способ борьбы с амброзмией, которая во время цветения вызывает у многих жителей аллергическую реакцию

В пресс-службе Адыгейского госуниверситета сообщили, что ученые и студенты заинтересовались экологической новацией Милоша Станковича. Запатентованное изобретение имеет ряд экономических и экологических преимуществ перед механическим и химическим методами борьбы с сорной растительностью. По словам Станковича, оба способа требуют значительных финансовых затрат, а химический метод наносит большой вред окружающей среде. Его метод основан на использовании электрических импульсов, воздействующих на корневую систему растений. В результате сорная растительность мгновенно погибает.

«Оборудование уже прошло тестирование как в небольших парниках, так и на полях. Кроме того, было озвучено, что сейчас ведется работа по внедрению изобретения в обычные газонокосилки для еще более эффективного и удобного использования», — рассказали в пресс-службе АГУ.

Ученый рассказал о программных обеспечениях, позволяющих на картах отмечать районы местности, где произрастает амброзия. Это позволит специалистам, ответственным за борьбу с сорными растениями, получать необходимую информацию и принимать соответствующие меры.