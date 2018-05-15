В Ставрополе мужчина на улице развращал подростка

В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который развращал подростка

Его подозревают в преступлении против половой неприкосновенности 14-летнего подростка.

По данным следствия, днем 14 марта мужчина на улице в Ставрополе совершил в отношении подростка развратные действия.

Сейчас по уголовному делу проводят следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.