В Ставрополе мужчина на улице развращал подростка

Ставропольский край

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В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который развращал подростка

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По данным следствия, днем 14 марта мужчина на улице в Ставрополе совершил в отношении подростка развратные действия.

Сейчас по уголовному делу проводят следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следственный комитет Ставрополь
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В Ставрополе мужчина на улице развращал подростка

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