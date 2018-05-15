Ростовчанина подозревают в убийстве знакомого топором

Жителя Ростова подозревают в убийстве знакомого топором, тело которого он спрятал в подвал своего дома

«По версии следствия, 2 мая 2018 года подозреваемый, в ходе ссоры, возникшей при распитии алкоголя, нанес удар топором в область головы своему 55-летнему знакомому. В результате полученных повреждений потерпевший скончалсяи», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый перенес тело погибшего в подвал своего дома. Тело нашли 12 мая, подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).