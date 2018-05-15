В Ростовской области возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух ее детей от утечки газа

Ростовская область

Распечатать

Женщина и двое детей погибли из-за утечки газа в Новочеркасске, возбуждено уголовное дело

Как писали Юга.ру, в Новочеркасске Ростовской области 30-летняя женщина и две девочки, двух и четырех лет, погибли, отравившись газом.

По предварительным данным, утечка газа произошла в водогрейной колонке, когда женщина принимала ванну, а дети спали. Отец в момент происшествия был на работе. 

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проведен осмотр места происшествия, выявлены нарушения эксплуатации газового нагревательного прибора, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Газ Дети
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Дону преступную группу подозревают в контрабанде 4 тыс. тонн угля в Грецию
В Ростове на шаттлы для болельщиков во время ЧМ-2018 выделят 15,3 млн рублей
В Краснодаре организации инвалидов-колясочников обещали выделить дополнительное помещение
В Сочи жителей начнут штрафовать за выгул собак на мемориале
В Краснодаре ночью временно изменят схему движения трех трамвайных маршрутов
В Адыгее представили инновационный метод борьбы с амброзией

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале