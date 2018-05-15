В Ростовской области возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух ее детей от утечки газа
Женщина и двое детей погибли из-за утечки газа в Новочеркасске, возбуждено уголовное дело
Как писали Юга.ру, в Новочеркасске Ростовской области 30-летняя женщина и две девочки, двух и четырех лет, погибли, отравившись газом.
По предварительным данным, утечка газа произошла в водогрейной колонке, когда женщина принимала ванну, а дети спали. Отец в момент происшествия был на работе.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проведен осмотр места происшествия, выявлены нарушения эксплуатации газового нагревательного прибора, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.