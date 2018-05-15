Суд опроверг вступление в силу решения о блокировке Telegram

В Мосгорсуде сообщили, что решение о блокировке мессенджера Telegram не вступило в силу

Как сообщали Юга.ру, на сайте Таганского районного суда Москвы 15 мая появилось сообщение о вступлении в силу решения по поводу блокировки Telegram.

Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, что решение не вступило в силу, потому что оно было обжаловано юристами мессенджера.

«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята», — цитирует Солопову ТАСС.