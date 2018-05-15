В Ростовской области в ДТП один человек погиб и двое пострадали

В Ростовской области столкнулись автомобиль Geely и «Газель», водитель иномарки погиб, два пассажира пострадали

«На 132 километре автодороги Котельниково — Песчанокопское водитель автомобиля Geely 1984 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Газель" под управлением водителя 1984 года рождения. После чего "Газель" съехала в кювет и перевернулась», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

В результате ДТП водитель автомобиля Geely погиб, пассажир иномарки и водитель «Газели» получили травмы. По факту аварии проводится проверка.

Как писали Юга.ру, ранее два человека погибли и трое пострадали при столкновении ВАЗа и «Газели» в Ростовской области.