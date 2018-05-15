Вступило в силу решение суда о блокировке Telegram

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Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram вступило в силу 15 мая

О том, что решение вступило в силу, сообщается в карточке дела. Оно могло быть обжаловано в течение месяца после принятия, сообщает RT.

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Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке мессенджера, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram, если иск будет удовлетворен. Суд 13 апреля постановилзаблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

В попытке заблокировать приложение Роскомнадзор закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов. Пользователи из России стали жаловаться на сбои в работе сервисов Google, пострадали Amazon, соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber и стриминговый сервис Spotify. 8 мая Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки шести подсетей компании Google.

Интернет Роскомнадзор
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