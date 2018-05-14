Один человек погиб при взрыве газа в подвале дома в Ингушетии

Один из трех пострадавших при взрыве бытового газа в подвале дома в селе Пседах в Ингушетии скончался

Как сообщали Юга.ру, хлопок газа в частном доме на улице Фрунзе в Псейдахе произошел вечером 13 мая.

В ГУ МЧС по Ингушетии уточнили, что газ взорвался в подвальном помещении строящегося частного дома.

«В результате пострадали три человека, их направили в больницу Малгобека. Двое из них получили ожоги. Один из пострадавших от полученных ожогов скончался при доставлении в больницу», — цитирует «Интерфакс» сотрудника ведомства.

Причины происшествия пока неизвестны.