Один человек погиб при взрыве газа в подвале дома в Ингушетии
Один из трех пострадавших при взрыве бытового газа в подвале дома в селе Пседах в Ингушетии скончался
Как сообщали Юга.ру, хлопок газа в частном доме на улице Фрунзе в Псейдахе произошел вечером 13 мая.
В ГУ МЧС по Ингушетии уточнили, что газ взорвался в подвальном помещении строящегося частного дома.
«В результате пострадали три человека, их направили в больницу Малгобека. Двое из них получили ожоги. Один из пострадавших от полученных ожогов скончался при доставлении в больницу», — цитирует «Интерфакс» сотрудника ведомства.
Причины происшествия пока неизвестны.
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