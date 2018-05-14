Руководитель минобразования Кубани посетил школу в микрорайоне «Губернский» в Краснодаре

Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко посетил с рабочим визитом школу в микрорайоне «Губернский» в Краснодаре

Представители группы компаний «ЮгСтройИнвест», которая возвела объект, познакомили чиновника с новым образовательным пространством. В пресс-службе компании отметили, что Константин Федоренко высоко оценил результат работы застройщика, отметив, что эта школа является одной из лучших в крае.

Строительство социального объекта на 1550 детей началось осенью 2016 года. Сейчас школа готовится к открытию. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» при строительстве образовательного учреждения уделила особое внимание безопасности учеников: установлены турникеты на входе, новейшая противопожарная система и 131 камера видеонаблюдения — как в здании, так и на территории. В медицинском пункте с новейшим оборудованием есть также кабинеты стоматолога и психолога.

Каждый из 25 тысяч квадратных метров школы отвечает современным стандартам образования. Во всех классах, мастерских и лабораторных — интерактивные доски и новейшее оборудование. Для групп продленного дня предусмотрены не только оснащенные кабинеты, но и спальни, а также игровые комнаты. Актовый зал вмещает 592 человека и имеет собственные режиссерские и гримерные. Также в школе есть два спортзала, тренажерный зал, а рядом со школой — большой футбольный стадион с натуральным покрытием.

Школа в «Губернском» стала первой, которую группа компаний возвела за свои средства, с последующим выкупом в муниципальную собственность. Силами «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре уже построены четыре детских сада. В скором времени в «Губернском» начнется возведение еще одного детского сада-яслей на 300 мест, он примет воспитанников в следующем году.