В Краснодаре прошел творческий фестиваль работников «Газпром добыча Краснодар» «Серебряный ключ»

10-11 мая в Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко прошел корпоративный фестиваль самодеятельных коллективов и исполнителей ООО «Газпром добыча Краснодар»

В фестивале «Серебряный ключ» приняли участие 104 человека — работники «Газпром добыча Краснодар» и их дети из Краснодарского, Ставропольского краев и Республики Коми. Они соревновались в девяти номинациях: вокал (народный, эстрадный, джазовый), хореография (народная, эстрадная, бальная), вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли, эстрадно-цирковой жанр. В состав жюри вошли заслуженные работники культуры России и Кубани.

«В нашей компании работают не только настоящие профессионалы, но и одаренные люди. Наша главная задача — поддержать их, помочь раскрыть внутренний потенциал. Фестиваль проходит уже в пятый раз. И каждый раз это событие становится настоящим праздником творчества, открывает новые имена и таланты», — отметил генеральный директор компании «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

Гран-при завоевала Маргарита Кротова — сотрудница управления транспорта и спецтехники. Всех участников наградили памятными дипломами и ценными призами, сообщили в пресс-службе компании.

Творческий фестиваль среди работников компании, который является отборочным туром фестиваля ОАО «Газпром» «Факел», проводится с 2010 года. Раньше он назывался «Факел Каневской» и проводился один раз в два года в станичном Дворце культуры. В 2016 году фестиваль был переименован в «Серебряный ключ» и изменил место локации — впервые отборочный тур прошел в Краснодаре и впервые — с участием работников филиалов общества, расположенных в Республике Коми.