В Краснодар на два дня привезут четырехметровую скульптуру «Лайк»

Краснодарский край, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

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В Краснодаре 26 и 27 жители могут увидеть передвижную скульптуру «Лайк»

Скульптуру «Лайк» представят в рамках международного арт-проекта «Жесты» Юрия Берестова — предпринимателя и советника заместителя председателя правительства Чечни Муслима Байтазиева.

«"Лайк" это символ выражения позитивных эмоций через жесты рук и напоминание о дружбе стран и народов. Скульптура выполнена из стеклопластика по эскизам Константина Новикова. Ее высота 4,1 метров, длина 5,9 метров, ширина 1,7 метров», — сообщили организаторы проекта.

Скульптуру будут везти из Санкт-Петербурга по городам России. В Ростове-на-Дону «Лайк» будут показывать 22 и 23 мая. Площадки размещения: улица Большая Садовая, творческое пространство Creative space, Донская государственная публичная библиотека, «Шолохов-Центр», галерея «16-я линия», памятник «Тачанка-ростовчанка».

Затем арт-объект привезут на Тамань. «Лайк» 24 и 25 мая проедет по Керченскому мосту.

В кубанской столице скульптуру можно будет увидеть с 26 по 27 мая у стадиона ФК «Краснодар», Академического театра драмы, Шуховской башни, на Мосту поцелуев.

Конечной остановкой станет Чечня. Скульптуру подарят Грозному к 200-летию. В город «Лайк» привезут 28 мая.

Искусство Краснодар Ростов-на-Дону
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